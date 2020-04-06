Evde çubukta patates nasıl yapılır?

Türk mutfağının demirbaş malzemelerinden olan patates ile onlarca çeşitte yemek pişirmek mümkün. İster ana yemek ister ara sıcak olarak değerlendirebilen patates bile bugün çubukta patates yaptı. Sokak yemeklerinin yeni trendlerinden olan patateste çubuk, oldukça eğlenceli bir atıştırmalık.

ÇUBUKTA PATATES TARİFİ

Tadı cipsi andıran çubukta patates, elbette patates cipsine göre çok daha sağlıklı. Fırında pişen çubukta patates tarifine özellikle çocuklar bayılacak. Çubukta patates tarifini dilerseniz atıştırmalık olarak dilerseniz de tavuk ve köfte ana yemeklerinin yanında garnitür olarak servis edebilirsiniz.

ÇUBUKTA PATATES NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

3 adet patates

3 adet ahşap şiş

Tuz ve karabiber

Az miktar tereyağı

Yapılışı:

İlk olarak patatesi yıkayın. Patatesin ortasından çubuğu geçirin.

Patatesi çubuğun orta kısmına getirin.

Bıçakla en baştan başlayarak verev şekilde, şişi döndürerek patatesi koparmadan sonuna kadar kesin. İlk başta elinize zor gelse de bir iki pratikten sonra hemen alışacaksınız.

Elinizle kesikleri aralayıp spiral şeklinde ortaya çıkmasını sağlayın.

Eğer bu işlemi yapamıyorsanız patatesi ince ince halkalar şeklinde kesin ve bu halkaları şişe dizin.

Patatesleri fırın tepsisine dizin. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün, tuz ve karabiber serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.



