Evde hasta bakım teknikerlerinin atama beklentisi

Evde hasta bakım teknikerleri açıklama yaparak, korona virüs (Covid-19) ile birlikte evde hasta bakımın öneminin bir kez daha otaya çıktığını dile getirdi.

Adıyaman’da bir kısım evde hasta bakım teknikerleri bir araya gelerek atam beklediklerini dile getiren açıklama yaptı.

Teknikerler adına açıklamada bulunan Reyhan Ekici, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covit-19 ile mücadele kapsamında Bakanlığımız bir dizi önlemler aldı. Bu bağlamda sağlık sektörünün personel ihtiyacını karşılayabilmek için 18 bin kişiden oluşan personel alımına çıkılmıştır. Pandemiyle mücadele noktasında alınabilecek en etkili önlem sosyal izolasyon olmakla beraber milletimizden evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmaması istenmiştir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirilerek ‘siz evde kalın, biz size gelelim’ kampanyası başlatılmıştır. Bu süreçte evde sağlık hizmetlerine duyulan önem kat ve kart artmıştır. Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın özveriyle çalıştığı bu süreçte birincil risk grubuna yerleşen evde sağlık hizmetleri personeline duyulan ihtiyaçta evde sağlık hizmetine duyulan ihtiyaçla doğru orantılı olarak artış göstermiştir. İçinde bulunduğumuz bu süreç göz önüne alındığında personel ihtiyacından doğabilecek sıkıntılar ve sağlık sisteminde meydana gelebilecek bir çöküşü önlemek adına alınan tedbirler kapsamında yapılan 18 kişilik personel alımında 11 kişilik evde hasta bakım teknikeri alımı yapmak alım sürecinin iyi işletilemediğini bizlere göstermiştir” dedi.

Ekici ayrıca, “Bakanlığımızın verilerine göre Türkiye genelinde 770 birimle evde sağlık hizmeti sunulurken evde Sağlık Yönetmeliği gereği her ekipte en az 1 evde hasta bakım teknikeri bulundurması gerekmektedir. Ancak 723 olarak belirlenmiş olan evde hasta bakım teknikerlerinin PDC’si olması gerektiği gibi ekip sayıları baz alınarak tekrardan düzenlenmesi elzem hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

