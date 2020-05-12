YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Evde Hayat Var Sohbetleri Sürüyor

Evde Hayat Var Sohbetleri Sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, her hafta cumartesi günleri gerçekleştirdiği ’Evde Hayat Var Sohbetleri’nin ikincisini düzenledi.

Evde Hayat Var Sohbetleri Sürüyor

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, her hafta cumartesi günleri gerçekleştirdiği ’Evde Hayat Var Sohbetleri’nin ikincisini düzenledi. Başkan Okandan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayın, yaklaşık 1 saat sürerken, canlı yayına toplamda bin 292 takipçi katıldı.
AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında takipçileriyle bir araya gelmek için başlatmış olduğu ‘’Evde Hayat Var Sohbetleri’’nin ikincisini 09 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın saat 21.45’de başlayarak yaklaşık 1 saat sürdü. İzleyicilerin büyük bir keyif alarak takip ettiği programa takipçiler, beğeni ve yorumlarıyla destek verdiler. Başkan Okandan, kendisiyle aynı dönemde Osmaniye’de İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ve şuan Osmaniye Milletvekili olan İsmail Kaya’yı yayına bağlayarak gelen soruların cevaplandırılmasını sağladı. Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’nın ardından bir dönem Başkan Okandan’ın yardımcılığını da yapan Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Bozkurt yayına katılarak izleyenlerle görüştü. İzleyiciler arasından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerinde katıldığı canlı yayın izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan; "Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bu dönemde, yetkililerin çağrılarına kulak vererek evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Tabii bu süreç içerisinde hemşehrilerimizi, teşkilat mensuplarımızı, dava arkadaşlarımızı da çok özledik. Bu sebeple sosyal medyanın imkanlarını kullanarak böyle bir canlı yayın yapmaya başladık. Çok şükür Rabbim de bereketini verdi. Her hafta sayımız katlanarak artarken, gelen mesajlar, arayanlar bir nebze olsun yüzümüz güldü diyorlar. Bu bize yeter" ifadelerine yer verdi.
Covid-19 süreci boyunca Instagram hesabı üzerinden canlı yayının her hafta süreceğini belirten Başkan Okandan, "Yayınımıza katılarak, bizlere dua ederek gücümüze güç katan tüm hemşehrilerime sevgiler saygılar sunuyorum. Bu sürecin bir an evvel bitmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum"’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:22
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
19:47
Yatsı
21:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sahabiye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.