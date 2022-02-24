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Evde hazırlayabileceğiniz enfes 3 farklı kahve tarifi

24.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzeti ve kokusuyla gönüllerde taht kuran kahve, birçok insanın severek tükettiği bir ürün. Kahve, sabah uyanınca, yemeklerden sonra, akşamüstü ve kısacası günün her saati içilir. Ayrıca kahve uyku açıcı özelliği ile bazı zamanlar imdadınıza yetişir. Ders çalışırken, işleriniz yoğunken ayakta kalmak için kahveye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Evde hazırlayabileceğiniz enfes 3 farklı kahve tarifi

Kahve söz konusu olunca birçok kahve çeşidi karşınıza çıkar. Siz de evinizde kendinize lezzetli bir kahve hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik bunun için çok fazla vakit harcamanıza gerek yok. Hem uyku açıcı özelliği hem lezzeti ile sizi şaşırtacak, evde hazırlayabileceğiniz kahve tariflerini sizin için derledik, içinden birini seçip hazırlayarak kendinizi şımartın!

LATTE MACCHIATO

Uyumaması gerekenlerin imdadına koşacak hem uyku açan hem lezzetli kahve tarifleri

MALZEMELER

  • 1 bardak yağlı süt

  • Espresso kahve

  • Süslemek için bir kaşık kakao ve şeker karışımı

HAZIRLANIŞI

  • Soğuk yağlı sütü varsa süt köpürtme aparatı, yoksa blender yardımı ile güzelce köpürtün.

  • Köpürtme aparatınız aynı zamanda ısıtma işlemi yapıyorsa köpürmüş ve ısınmış sütü uzunca bir bardağa dökün.

  • Aparatın ısıtma özelliği yok ise bir cezvede sütü ısıtıp uzun bardağın yarısına kadar doldurun. Üzerine oluşturduğunuz köpüğü koyun.

  • Hazırladığınız espressoyu sabit bir hız kullanarak bardağın bir kenarından ilave edin.

  • Daha sonra arzu edersiniz kakao ve şekeri karıştırarak kahvenizi süsleyebilirsiniz. (İsterseniz vanilya da kullanabilirsiniz.)

TÜRK KAHVESİ İLE WHITE CHOCOLATE MOCHA

Uyumaması gerekenlerin imdadına koşacak hem uyku açan hem lezzetli kahve tarifleri

MALZEMELER

  • 60 gram beyaz çikolata

  • 6 yemek kaşığı krema

  • 1,5 su bardağı süt

  • 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

ÜZERİ İÇİN

  • 1 paket kremşanti

  • 1 çay bardağı soğuk süt

  • Kakao

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerenin içerisine kremayı ve beyaz çikolatayı koyun. Kısık ateşte çikolata eriyene kadar karıştırın.

  • Çikolata eriyince sütü ekleyin ve ısıtmaya devam edin.

  • Bir cezveye 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve büyük bir fincan su koyup karıştırın. Sonra ocağın altını açarak kahveyi pişirin.

  • Kahve piştikten sonra telvenin dibe çökmesi için biraz bekletin.

  • Sütlü karışımı bardaklara paylaştırın. Daha sonra içerisine telvesini eklemeden Türk kahvesini yavaşça dökün.

  • Üzeri için süt, kremşanti ve kakaoyu güzelce çırpın.

  • Kahvenin üzerine koyarak süsleyin.

Uyumaması gerekenlerin imdadına koşacak hem uyku açan hem lezzetli kahve tarifleri

DALGONA KAHVESİ

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı granül kahve

  • 2 yemek kaşığı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • Yarım bardak süt

HAZIRLANIŞI

  • Granül kahveyi, şekeri ve sıcak suyu bir kabın içerisine alın.

  • Tel çırpıcı kullanarak yaklaşık 10 dakika kadar güzelce çırpın

  • Katı bir kıvama gelince çırpmayı bırakın.

  • Ardından bir bardağın yarısına kadar süt doldurun.

  • Sütün üzerine hazırladığınız karışımı ilave edin.

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