Evde hazırlayabileceğiniz enfes 3 farklı kahve tarifi

Kahve söz konusu olunca birçok kahve çeşidi karşınıza çıkar. Siz de evinizde kendinize lezzetli bir kahve hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik bunun için çok fazla vakit harcamanıza gerek yok. Hem uyku açıcı özelliği hem lezzeti ile sizi şaşırtacak, evde hazırlayabileceğiniz kahve tariflerini sizin için derledik, içinden birini seçip hazırlayarak kendinizi şımartın!
MALZEMELER
1 bardak yağlı süt
Espresso kahve
HAZIRLANIŞI
Soğuk yağlı sütü varsa süt köpürtme aparatı, yoksa blender yardımı ile güzelce köpürtün.
Köpürtme aparatınız aynı zamanda ısıtma işlemi yapıyorsa köpürmüş ve ısınmış sütü uzunca bir bardağa dökün.
Aparatın ısıtma özelliği yok ise bir cezvede sütü ısıtıp uzun bardağın yarısına kadar doldurun. Üzerine oluşturduğunuz köpüğü koyun.
Hazırladığınız espressoyu sabit bir hız kullanarak bardağın bir kenarından ilave edin.
MALZEMELER
60 gram beyaz çikolata
6 yemek kaşığı krema
1,5 su bardağı süt
ÜZERİ İÇİN
1 paket kremşanti
1 çay bardağı soğuk süt
HAZIRLANIŞI
Bir tencerenin içerisine kremayı ve beyaz çikolatayı koyun. Kısık ateşte çikolata eriyene kadar karıştırın.
Çikolata eriyince sütü ekleyin ve ısıtmaya devam edin.
Bir cezveye 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve büyük bir fincan su koyup karıştırın. Sonra ocağın altını açarak kahveyi pişirin.
Kahve piştikten sonra telvenin dibe çökmesi için biraz bekletin.
Sütlü karışımı bardaklara paylaştırın. Daha sonra içerisine telvesini eklemeden Türk kahvesini yavaşça dökün.
Üzeri için süt, kremşanti ve kakaoyu güzelce çırpın.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı granül kahve
2 yemek kaşığı sıcak su
1 yemek kaşığı şeker
HAZIRLANIŞI
Granül kahveyi, şekeri ve sıcak suyu bir kabın içerisine alın.
Tel çırpıcı kullanarak yaklaşık 10 dakika kadar güzelce çırpın
Katı bir kıvama gelince çırpmayı bırakın.
Ardından bir bardağın yarısına kadar süt doldurun.
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