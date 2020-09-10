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Evde izlasyon kurallarına uymayanlara ceza verilecek

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 10.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sonucunda artan vakalar üzerine Türkiye geneli ile birlikte Kırşehir’de de yapılan eş zamanlı denetimlerde, esnafları gezen şehir protokolü insanlara kuralları hatırlatarak duyarlı olunmasını istedi.Kırşehir Valisi İbrahim Akın, iş yeri ve maske denetimlerinde devletin daha kararlı olacağını ve cezadan da sağlığı korumak adına kaçınılmayacağını söyledi.

Korona virüs salgını sonucunda artan vakalar üzerine Türkiye geneli ile birlikte Kırşehir’de de yapılan eş zamanlı denetimlerde, esnafları gezen şehir protokolü insanlara kuralları hatırlatarak duyarlı olunmasını istedi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, iş yeri ve maske denetimlerinde devletin daha kararlı olacağını ve cezadan da sağlığı korumak adına kaçınılmayacağını söyledi. Kırşehir’de, iş yerlerini gezdikten sonra konuşan Vali Akın; "Bizler, Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması doğrultusunda hastalığın seyrine göre bazı vatandaşları evlerinde izolasyona alarak onları kontrol ediyor ve denetliyoruz. Ancak, salgınla mücadelede temel unsur olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istiyoruz. Vaka bulguları olumsuz seyretmiyorsa evde izalosyon yapıyoruz. Fiziki ve telefonla günlük denetimler yapıyoruz. Sorumsuzluk örneği sergileyen vatandaşlar var. Evde olması gerekirken evinde olmayan insanlarımız var. Başka insanların sağlığını tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur. Evde olmayan kişilere gerekli cezalar kesinlikle uygulanacak. Duyarlı vatandaşlarımızın da ihbarda bulunmalarını istiyoruz" dedi. Sağlık birimlerinin bilgisi dışında evlerinde tedavi görenlerin evlerinden dışarı çıkmamalarını da isteyen Vali İbrahim Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Her türlü tedavi evde görevli birimlerimizce yapılmaktadır. Lütfen duyarlı olmayı asla bırakmayalım. Salgının başladığı andan itibaren alınan tedbirler var. Vakaların artış gösterdiği ortamda özellikle büyüklerin sağlıklarını korumak adına insanlarımızın evlerinde kalmalarını ve mümkün oldukça dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet göstersinler"

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