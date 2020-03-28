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"Evde kal", "Hayat eve sığar" yazıları polis araçlarının tepe lambalarında

AĞRI HABERLERİ  | 28.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

"Evde kal", "Hayat eve sığar" yazıları polis araçlarının tepe lambalarında

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araçların tepe lambalarına "Evde kal Ağrı", "Hayat eve sığar" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması uyarısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, salgına karşı vatandaşların daha duyarlı olması ve evlerinde kalmaları için araçlarının tepe lambalarına "Evde kal Ağrı", "Hayat eve sığar" yazılarının bulunduğu ışıklı tabela yerleştirerek kentin cadde ve sokaklarında vatandaşlara uyarı yaptı.

Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde gün boyu anons yapan ekipler, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ağrılılar, lütfen evde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınız. Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın sağlıkları için mümkün olduğunda 14 kurala uymaları büyük önem arz etmektedir. Dışarıya çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sınırlandırmalara uyarak kendi sağlıkları için evde kalmalarını, ihtiyaç durumunda 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan Vefa grupları aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini tekrar hatırlatıyoruz."

Öte yandan şehirler arası otobüs terminali ve yol kontrol uygulamasında araçları durduran polis ekipleri, koronavirüs hakkında sürücüleri ve yolcuları uyarıp broşür dağıttı.

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