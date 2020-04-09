YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Evde kal, kitabın Ağrılı yazarlardan olsun

Evde kal, kitabın Ağrılı yazarlardan olsun

AĞRI HABERLERİ  | 09.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Ağrı Sivil Toplum Platformu, Covid-19 Pandemisi dolayısı ile evinde kalan kitap okuyucuları için Ağrılı yazarlardan oluşan kitapları, evlere ücretsiz olarak ulaştıracak.

Evde kal, kitabın Ağrılı yazarlardan olsun

Ağrı Sivil Toplum Platformu, Covid-19 Pandemisi dolayısı ile evinde kalan kitap okuyucuları için Ağrılı yazarlardan oluşan kitapları, evlere ücretsiz olarak ulaştıracak. Evde Kal, Kitabın Ağrılı Yazarlardan Olsun isimli kampanyanın duyurusunu yapan Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Mehmet Salih Aydın, kampanya ile üç önemli hedefi ortaya koyduk diyerek " Biz insanlarımızın kitap okuma alışkanlığını kazanmasını, okurken Ağrılı yazarlarımızı tanımasını ve evde kaldıkları süre içerisinde onlara zaman geçirebilmeleri için toplumsal dayanışmayı hedefledik" dedi.
ANKETLERLE KİTAP TALEPLERİ TOPLANACAK
Öncelikle sosyal medya üzerinden anketle talep toplayacaklarını söyleyen Aydın, " Biz sosyal medya araçları vasıtası ile okuyucudan kitap talebinde bulunacağız. Bu kitapların içinde çocuk kitaplarının yanı sıra roman ve şiir kitapları da yer alıyor. Toplumun her kesimine hitap edecek bir çalışma yaptık. 17 Nisan 2020 tarihine kadar talepleri toplayacağız. 18 Nisan itibari ile kitapları ulaştıracağız" dedi.
SPONSORLARDAN DESTEK BEKLENİYOR
İlk etapta yazarlarımız bir miktar kitaplarını gönüllü olarak bağışladılar diyen Aydın; Bunu birlikte karşılamak istiyoruz. Çünkü talebin fazla gelmesi durumunda bunun karşılamamız gerekiyor. Bu sebeple sponsorlar aradığımızı söylemek istiyorum. Her desteğiniz bir hemşehrimize kitap olarak geri dönecektir." dedi.
BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ YAZARLAR BULUNUYOR
Öte yandan bir birinden önemli yazarların kitapları talep listesinde yer aldı. Kitap talep formunda Ahmet Genç’in Kadrajın Öte Yüzü, Ahmet Adıgüzel’in Serap, Erkan Kösedağ’ın Ağrı 5137, İbrahim Altun’un Değirmen, Ebu Muhsin Bulut’un Biz Devrimi Çok Sevdik, Kerem Engin’in Ey Emaneti Yüklenen İnsan, Gürgün Karaman’ın Çekiçle Felsefe, Veysel Çağlar’ın Düşünsenize Düşünemediğinizi, Yasin Gültekin’in Berfin, Yaşar Kaya’nın İki Gözüm ve Zafer Çarboğa’nın Tükeniş isimli kitapları ücretsiz olarak evlere gönderilecek.
Kitap talep formuna ulaşmak için: https://forms.gle/TanVE1ef5dHXysUF6

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPhotoshopun bu kadarına da pes!Photoshopun bu kadarına da pes!
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:32
Öğle
12:14
İkindi
15:53
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

İnci Eczanesi
Merkez
Neslısahsıfa Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Elıf Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğubayazıtlı iş adamı Turan’ın Doğuya yatırımları devam ediyor

Doğubayazıtlı iş adamı Turan’ın Doğuya yatırımları devam ediyor

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.