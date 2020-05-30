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“Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" projesinin hediyeleri sahiplerini buldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Erzincan’da Hayrettin Paşa İlkokulu’nun başlatmış olduğu "Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" adlı projenin hediyeleri sahiplerini buldu.Hayrettin Paşa İlkokulu Rehber Öğretmeni Kübra Mallı tarafından başlatılan "Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" adlı proje ile EBA Canlı derse katılan 3.

Erzincan’da Hayrettin Paşa İlkokulu’nun başlatmış olduğu "Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" adlı projenin hediyeleri sahiplerini buldu.
Hayrettin Paşa İlkokulu Rehber Öğretmeni Kübra Mallı tarafından başlatılan "Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" adlı proje ile EBA Canlı derse katılan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin motivasyonunu artırmak hedeflendi.
Canlı derslere katılımı desteklemek amacı ile başlayan projede Hayrettin Paşa İlkokulu Rehber Öğretmeni Kübra Mallı öğrencilere evde oynayabilecekleri örnek oyunları göndererek bu oyunları aileleri ile oynamalarını istedi. Oyunları velileri ile oynayan Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri kısa videolar hazırlayarak Rehber Öğretmen Kübra Mallı’ya gönderdiler. Video gönderen öğrenciler çekilişle hediye kazanma hakkı elde etti. EBA Canlı derslerde çekiliş yapıldı. 5 öğrenci hediye almaya hak kazandı.
Bu 5 öğrenciye Hayrettin Paşa İlkokulu yönetimi zeka oyunlarından oluşan hediyelerini adreslerinde takdim etmeye başladı. Hediyelerin takdiminde İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün velileri ziyaret ederek öğrencilerin hediyelerini takdim etti.
Hediye kazanan öğrencilerden Zeynep Ece Kavuk, Ada Uluşan, Ela Eren’in hediyelerini İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün takdim etti.

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