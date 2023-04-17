Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin firari babası tutuklandı

Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde oturan Ayşegül Talay (30) ve Suat Talay çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açtırınca acı tablo ile karşılaştı. 2 aylık kız bebeğinin cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin ise 1 hafta önce öldüğü ve ailenin durumu fark etmediği ortaya çıktı. Anne tutuklandı. Firari olan baba Suat Talay, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen baba Talay ardından adliyeye sevk edildi. Talay çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

