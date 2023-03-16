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Evde uyuşturucu imalatına jandarma operasyonu

16.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesinde ikamet eden O.C.K. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Evde uyuşturucu imalatına jandarma operasyonu

Yapılan aramada; çok miktarda kubar esrar, skunk türü hint keneviri tohumu, kıyılmış tütün ile vantilatör, 2 adet havalandırma vantilatörü, 3 adet özel led aydınlatma paneli, 3 adet ısıölçer, 5 litre sıvı bitki besini, hava nemlendirme cihazı, 3 adet özel aydınlatma ampulü, 2 adet özel alüminyum havalandırma cihazı, 4 adet içi toprak dolu saksı ve cep telefonu ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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