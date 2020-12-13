YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Evde uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan şahıs tutuklandı

Evde uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan şahıs tutuklandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.12.2020 22:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramada uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan kişi tutuklandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindikleri istihbarat bilgiler üzerine harekete geçti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramada uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindikleri istihbarat bilgiler üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde C.E.’nin evinde operasyon çerçevesinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalar neticesinde, bir miktar metamfetamin, 8 adet yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar toz esrar, 1 adet hassas terazi, makas, alüminyum folyo rulosu, 1 adet cam düzenek ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.E., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:19
Öğle
13:09
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:16

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Ayça Eczanesi
Cerkezkoy
Ayan Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Trend Arena Eczanesi
Corlu
Yurdakul Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.