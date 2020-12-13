Evde uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramada uyuşturucu ve av tüfeği ile yakalanan kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindikleri istihbarat bilgiler üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde C.E.’nin evinde operasyon çerçevesinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar neticesinde, bir miktar metamfetamin, 8 adet yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar toz esrar, 1 adet hassas terazi, makas, alüminyum folyo rulosu, 1 adet cam düzenek ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.E., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

