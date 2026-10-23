YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Evde yağlı kağıt yoksa yerine kullanabileceğiz 4 alternatif ürün

Mutfakta kek, kurabiye ya da börek hazırlarken yağlı kağıdın bittiğini fark etmek can sıkıcı olabilir. Ancak bu durum, tarifinizi yarıda bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Peki, fırında pişirme yaparken yağlı kağıt yerine hangi ürünler kullanılabilir? İşte mutfakta işinizi kolaylaştıracak 4 alternatif yöntem…

Evde yağlı kağıt yoksa yerine kullanabileceğiz 4 alternatif ürün
Mynet

Mutfakta tatlı veya börek hazırlığı yaparken aniden biten yağlı kağıt neredeyse her evin anlık sorunları arasında. Evde bulunan bazı malzemeler, doğru şekilde kullanıldığında yağlı kağıda alternatif olabilir.

1. TEREYAĞI VEYA SIVI YAĞ İLE YAĞLANMIŞ TEPSİ

Yağlı kağıt bulunmadığında başvurulabilecek en pratik yöntemlerden biri, fırın tepsisini yağlamaktır. Tereyağı veya sıvı yağ kullanarak tepsinin tabanını ve kenarlarını ince bir tabaka halinde yağlayabilirsiniz.

Özellikle kek, kurabiye ve börek gibi hamur işlerinde bu yöntem, yiyeceklerin tepsiye yapışmasını önlemeye yardımcı olur.

Daha kolay çıkarmak istediğiniz keklerde, yağlanmış yüzeye az miktarda un serpmek de işe yarayabilir. Ancak tarifin gerektirdiği yağ miktarını ve pişirme süresini dikkate almak önemlidir.

Evde yağlı kağıt yoksa yerine kullanabileceğiz 4 alternatif ürün 1

2. SİLİKON FIRIN PİŞİRME MATI

Yağlı kağıda uzun vadeli bir alternatif arayanlar için silikon fırın matları kullanışlı bir seçenektir. Tekrar tekrar kullanılabilen bu matlar, özellikle kurabiye ve benzeri hamur işlerinin tepsiye yapışmasını önlemeye yardımcı olur.

Silikon mat kullanırken ürünün fırında kullanıma uygun olduğundan emin olmak ve üreticinin belirttiği sıcaklık sınırlarını aşmamak gerekir. Ayrıca matı doğrudan fırının tabanına değil, uygun bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirmek önemlidir.

Evde yağlı kağıt yoksa yerine kullanabileceğiz 4 alternatif ürün 2

3. FIRINA UYGUN CAM VEYA SERAMİK KAPLAR

Bazı tariflerde yağlı kağıt yerine fırına dayanıklı cam ya da seramik kaplar kullanılabilir. Özellikle sebze, fırın yemekleri ve bazı tatlı tariflerinde bu kaplar pratik bir çözüm sunar.

Yiyeceklerin yapışmasını önlemek için kabın iç yüzeyini hafifçe yağlayabilirsiniz. Ancak her cam veya seramik ürün fırında kullanıma uygun değildir. Bu nedenle kabın üretici talimatlarını kontrol etmek, ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak gerekir.

Evde yağlı kağıt yoksa yerine kullanabileceğiz 4 alternatif ürün 3

4. ALÜMİNYUM FOLYO

Alüminyum folyo, bazı fırın yemeklerinde yağlı kağıt yerine kullanılabilecek alternatiflerden biridir. Patates, sebze ve et gibi yiyeceklerin pişirilmesinde tercih edilebilir. Yiyeceklerin yapışma ihtimalini azaltmak için folyonun yüzeyi hafifçe yağlanabilir.

Bununla birlikte alüminyum folyo, yağlı kağıtla tamamen aynı işlevi görmez. Özellikle kurabiye ve hassas hamur işlerinde ısıyı farklı iletebildiği için sonuç değişebilir. Asitli veya çok tuzlu yiyeceklerle doğrudan temasında alüminyum geçişi artabileceğinden bu tür tariflerde dikkatli olunmalıdır. Sağlık açısından da pek tavsiye edilmiyor.

Evde yağlı kağıt yoksa yerine kullanabileceğiz 4 alternatif ürün 4

HER ALTERNATİF HER TARİF İÇİN UYGUN DEĞİL

Yağlı kağıt yerine kullanılacak malzeme, hazırlanan yiyeceğe ve pişirme yöntemine göre değişir. Kurabiye ve keklerde yağlanmış tepsi veya silikon mat öne çıkarken, fırın yemeklerinde uygun cam ve seramik kaplar ya da alüminyum folyo tercih edilebilir.

Önemli uyarı: Normal yazıcı kağıdı, gazete, mumlu kağıt ve fırında kullanıma uygun olmayan ambalaj ürünleri yağlı kağıt yerine kullanılmamalıdır. Bu malzemeler yüksek sıcaklıkta yanabilir, eriyebilir veya yiyeceğe istenmeyen maddelerin geçmesine neden olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turşunuz eriyip yumuşuyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz!Turşunuz eriyip yumuşuyorsa bu hatayı yapıyor olabilirsiniz!
Salçanın üzeri birkaç günde küfleniyorsa üzerine bunu dökmeyin!Salçanın üzeri birkaç günde küfleniyorsa üzerine bunu dökmeyin!

Anahtar Kelimeler:
fırın temizliği fırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.