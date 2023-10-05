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Evden kamyon dolusu çöp çıktı

05.10.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evden kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Evden kamyon dolusu çöp çıktı

Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki bir evde çöp biriktirildiği ihbarı üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, Ö.G. isimli şahsın sağlık problemleri olması dolayısıyla evinde çöp biriktirdiği ve evin yaşam şartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Zabıta ekiplerinin kontrolünde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmasında evden 1 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlanarak, kullanıma uygun hale getirildi.

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