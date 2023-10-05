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Evden telefon çalan iki şahıs, polis ekiplerince yakalandı

05.10.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen iki kişi, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Esentepe Mahallesi’nde bir evden telefon ve çeşitli malzemeler çalınması üzerine yapılan ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince S.S. ve N.Ö. isimli iki şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan arama sonucu 1 adet cep telefonu, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan bong ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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