Evden telefon çalan iki şahıs, polis ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Esentepe Mahallesi’nde bir evden telefon ve çeşitli malzemeler çalınması üzerine yapılan ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince S.S. ve N.Ö. isimli iki şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan arama sonucu 1 adet cep telefonu, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan bong ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

