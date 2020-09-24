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Eve giren başkuş şaşırttı

ÇORUM HABERLERİ  | 24.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir eve giren baykuş şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.Sungurlu’da Akçakent Mahallesi Toki bloklarında bir evin açık olan penceresinden giren baykuşu yakalamakta güçlük çeken ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve giren başkuş şaşırttı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir eve giren baykuş şaşkınlığa neden olurken itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
Sungurlu’da Akçakent Mahallesi Toki bloklarında bir evin açık olan penceresinden giren baykuşu yakalamakta güçlük çeken ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, baykuşu zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraş verdi ve kısa bir sürenin ardından yakalayabildi.
Yakalanan baykuş’un yapılacak sağlık kontrolünden sonra doğaya salınacağı bildirildi.

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