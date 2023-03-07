Everest dağı bulutların üzerinde ise üstünde nasıl kar var? Everest'in zirvesi neden karlı, Everest Dağı kaç metre?

Hindistan yarımadası ile Tibet yaylasının birbirine yaklaşması sonucu oluşan jeolojik tortul havzalardaki sıkışma, büyük Himalayaların meydana gelmesinde etkilidir. Everest Dağı ise oluştuktan sonra dünyanın en yüksek dağı olarak kabul edilir. Zirvesinin bulutların üzerinde olduğu söylendiği için pek çok kişi Everest’in üzerinde nasıl kar olduğunu merak etmektedir.

Everest Dağı bulutların üzerinde ise üstünde nasıl kar var?

Bulutların yüksekliği tek bir yer ve sabit değildir. Kat kat yukarı doğru çıkarlar ve ta Tropopause'a kadar yükselirler. Bulut oluşumu 13 bin metreye kadar görülebilir. Yani bu yükseklik Everest Dağı’nın zirvesinin epey üstündedir. "Everest'in zirvesi neden karlı?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Tropopause'un üzerindeki kısımda hiçbir sıcaklık aktivitesi görülmez. Yaz musonları esnasında yağan kar, rüzgarlar tarafından parçalanır ve dolaylı yoldan bulutların üzerinde kalarak yığılma yapar.

Everest Dağı, Asya’da Çin ve Nepal ülkelerinin tam arasında bulunur. Bu dağın zirvesi, iki ülkenin sınırıdır. Himalayalarda yaklaşık 28 derece kuzey enlemi ile 87 derece doğu boylamında yer alır. Tam olarak koordinatları ise; 27° 59' 16″ Kuzey; 86° 56' 40″ Doğu şeklindedir. Everest Dağı’nın en kolay rotası ise Nepal üzerinde bulunur.

Everest Dağı’nı, kuzeydoğusunda bulunan Tibet Platosu’ndan tam olarak görmek mümkündür. Eteklerinden yükselen Nuptse, Çangtse, Lhotse ve Khumbutse gibi doruklar vardır. Bunlar ise Nepal’den görülmesini engeller.

Everest Dağı kaç metre?

Everest Dağı’nın yüksekliği oldukça merak edilen bir konudur. Bununla ilgili de pek çok söylenti vardır. Hintli bir ekibin 1955’te yaptığı ölçüm sonucu Everest Dağı’nın yüksekliği 8.848 metre olarak kabul edilmiştir. Bu yüksekliği, 2020 yılında Çin ve Nepal de aynen bu şekilde kabul etmiştir. Everest Dağı’na yapılan ilk tırmanış ise 29 Mayıs 1953 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten önce tırmanış denemeleri olmuş ancak başarılı sonuç alınamamıştır. Everest Dağı’nın en zorlu etaplarından biri bugün Hillary Step olarak anılmaktadır.



