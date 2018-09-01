Everton beraberliğe abone

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 4. haftasında Huddersfield Town'u konuk etti.
Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 34. dakikada Billing'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı geçikmedi. 36. dakikada Dominic Calvert-Lewin skora denge getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Everton, 4. haftada 3. bereberliğini elde etti. Milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11'de başlerken 90 dakika sahada kaldı.
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