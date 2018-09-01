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Everton beraberliğe abone

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı. Cenk Tosun 90 dakika sahada kaldı

Everton beraberliğe abone

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 4. haftasında Huddersfield Town'u konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 34. dakikada Billing'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı geçikmedi. 36. dakikada Dominic Calvert-Lewin skora denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Everton, 4. haftada 3. bereberliğini elde etti. Milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11'de başlerken 90 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Everton - Huddersfield Town cenk tosun

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