Everton beraberliğe abone

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 4. haftasında Huddersfield Town'u konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 34. dakikada Billing'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı geçikmedi. 36. dakikada Dominic Calvert-Lewin skora denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Everton, 4. haftada 3. bereberliğini elde etti. Milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11'de başlerken 90 dakika sahada kaldı.

