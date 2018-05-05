Everton 1 - 1 Southampton (Maç özeti)

Everton ile Southampton, İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Redmond'la öne geçen Southampton 90+6'da Tom Davies'in attığı golle büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun maça ilk 11'de başladı. Çok fazla topla buluşamayan milli futbolcumuz 90 dakika sahada kalırken sadece bir şut çekebildi.
56'da Redmond attığı golle Southampton'ı öne geçirirken son anlarda Tom Davies'in attığı gol skoru belirledi: 1-1.
Everton puanını yaparken 49 Southampton 33 puana yükseldi.
Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;
Bournemouth 1 - 0 Swansea City
Leicester City 0 - 2 West Ham United
Watford 2 - 1 Newcastle United
West Bromwich 1 - 0 Tottenham
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