Everton'a evinde ağır darbe

Premier Lig'e 4 mağlubiyetle başlayan West Ham United, deplasmanda Everton'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Yarmolenko'nun 11 ve 31. dakikalarda attığı gollerle 2-0 geriye düşen Everton, 45'de Sigurdsson'la devreye umutlu girdi. West Ham'ın galibiyetini tescilleyen gol ise 61. dakikada Arnautovic'ten geldi.
Öte yandan Everton'da maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 69. dakikada yerini Niasse'ye bıraktı.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan West Ham 3 puana yükselirken, Everton 6 puanda kaldı.
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