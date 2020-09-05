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Everton, Brezilyalı futbolcu Allan'ı transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımı Everton, Napoli'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan'ı kadrosuna kattı.

Everton, Brezilyalı futbolcu Allan'ı transfer etti

Everton, Napoli'nin Brezilyalı orta sahası Allan'ı 25 milyon Sterlin'e kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Everton'un transfer için bonuslarla beraber 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü. 2015 yılından beri Napoli forması giyen Allan, geçen sezon 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

(AA)

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