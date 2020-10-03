Everton - Brighton maç sonucu: 4-2

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Brighton karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton, 4-2'lik skorla kazandı.
Everton, 16. dakikada Dominic Calvert-Lewin'ın golüyle öne geçti. 41. dakikada Neal Maupay ile skoru eşitledi. Yerry Mina, 45+2'de tekrar Everton'ı öne geçirdi.
Everton, ikinci yarıya da golle başladı. James Rodriguez, 52'te farkı 2'ye çıkardı. James, 70'te bir daha sahneye çıktı ve ikinci golünü attı. Bissouma, 90+2'de maçın skorunu belirledi.
Everton, bu sonuçla lige 4'te 4 ile başlamış oldu ve 12 puana yükseldi. Everton, lige son olarak 4'te 4 galibiyetle başladığı 1969/70 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti. Brighton ise 3. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.
Everton, gelecek hafta Liverpool ile Goodison Park'ta karşılaşacak. Brighton ise Crystal Palace'a konuk olacak.
Çebi yeni transferle buluştu
'Güçlü olmaya devam edeceğiz'
F.Bahçe transfer görüşmelerine başladı
'Burada olmak çılgınca bir duygu'
İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Mbaye Diagne'den flaş paylaşım!
''Bizi sevmeyenleri üzmeye devam edeceğiz''
Eddie Newton isyan etti! ''Utanç verici bir karar''
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu
Miha Zajc koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum