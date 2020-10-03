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Everton - Brighton maç sonucu: 4-2

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.10.2020 20:01 | Son Güncelleme

Everton, Brighton'ı 4-2'lik skorla geçti ve ilk 4 haftadan 'tulum' çıkardı.

Everton - Brighton maç sonucu: 4-2

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Brighton karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton, 4-2'lik skorla kazandı.

Everton, 16. dakikada Dominic Calvert-Lewin'ın golüyle öne geçti. 41. dakikada Neal Maupay ile skoru eşitledi. Yerry Mina, 45+2'de tekrar Everton'ı öne geçirdi.

Everton, ikinci yarıya da golle başladı. James Rodriguez, 52'te farkı 2'ye çıkardı. James, 70'te bir daha sahneye çıktı ve ikinci golünü attı. Bissouma, 90+2'de maçın skorunu belirledi.

Everton, bu sonuçla lige 4'te 4 ile başlamış oldu ve 12 puana yükseldi. Everton, lige son olarak 4'te 4 galibiyetle başladığı 1969/70 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemişti. Brighton ise 3. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.

Everton, gelecek hafta Liverpool ile Goodison Park'ta karşılaşacak. Brighton ise Crystal Palace'a konuk olacak.

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