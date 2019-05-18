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Everton, Cenk Tosun'un yerine Aleksandar Mitrovic'i istiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Everton'da forma bulmakta zorlanan Cenk Tosun topun ağzında... İngiliz ekibi, hocası Marco Silva'nın çok istediği Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic için görüşmelere başladı.

Everton, Cenk Tosun'un yerine Aleksandar Mitrovic'i istiyor

Everton'da bu sezon menajer Marco Silva'nın gözüne giremeyen ve fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un yerine oyuncu arayışları başladı. İngiliz ekibinin küme düşen Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic için görüşmelere başladığı ve Sırp yıldızı kadroya katmak istediği kaydedildi.

Fulham'ın yaz aylarında Newcastle United'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı golcü oyuncu, bu sezon 39 maçta forma giyerken, 11 kez ağları sarstı.

BEŞİKTAŞ, CENK'İ KİRALAMAK İSTİYOR
İngiltere'den de talipleri olduğu belirtilen Cenk Tosun için Beşiktaş'ın da devrede olduğu ve Cenk'i kiralamak istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Cenk Tosun'un, "Türkiye'de benim durağım belli ve döneceksem de bu takım sadece Beşiktaş olur" düşüncesinde olduğu de vurgulandı.

Cenk Tosun, Everton'da bu sezon 29 maçta 1226 dakika süre alabilirken, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
everton cenk tosun Aleksandar Mitrovic fulham

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