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Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun önerisi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Everton kulübü, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Cenk Tosun'u önerdi. Senelik 2 milyon euro net kazanan milli forvet için son söz Sergen Yalçın'da olacak.

Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun önerisi

Forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif İngiltere'den geldi. Everton, sakatlığı geçen ve sahalara dönmeye hazırlanan Cenk Tosun'u Beşiktaş'a önerdi. Yılda 3.6 milyon euro'ya mal olan milli oyuncunun tüm masraflarının karşılanması durumunda bir yıllığına Beşiktaş'a dönmesine sıcak bakıldığı iletildi. Beşiktaş yönetimi Cenk'i geri istiyor. Ancak vergiler düşünce cebine 2 milyon euro giren Cenk'le ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

77 GOLE DİREKT KATKI

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla 142 karşılaşmada görev yaptı. Milli forvetimiz bu dönem içerisinde rakip fileleri 64 kez havalandırdı, 13 kez de gol pası verdi; toplamda 77 gole direkt olarak katkı sağladı. Cenk, kariyerindeki en skorer dönemi Beşiktaş forması altında gerçekleştirdi.

İNGİLİZ EKİBİNDE 51 RESMİ MAÇ

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde toplam 51 resmi maçta forma giydi. Cenk Tosun bu periyotta 10 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı. Cenk , Kasım ayının ikinci haftasında sahalara geri dönebilecek.


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