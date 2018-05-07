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Everton'dan Oğuzhan Özyakup'a 10 milyon euro!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup yol ayrımında. Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup için Cenk Tosun'un takımı Everton'ın devrede olduğu ve 10 milyon ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Everton'dan Oğuzhan Özyakup'a 10 milyon euro!

Beşiktaş'ın art arda kazandığı 2 şampiyonlukta kritik önemi olan bu sezon ise eski günlerini aratan Oğuzhan Özyakup'un İngiltere'de piyasası hala çok yüksek. Kartal'ın orta sahasındaki yıldızına Everton'ın kanca attığı öğrenildi.

Devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katan ve Beşiktaş ile bu transfer sırasında yakın ilişkiler kuran Premier Lig temsilcisi, Oğuzhan için de bastırmaya başladı.

Everton'ın bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş kadrosunda tutmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup ile ilgili kararı vermedi. Karar Şenol Güneş'e bırakılacak.

Deneyimli çalıştırıcının vereceği rapora göre yönetim de Oğuzhan hakkındaki kararını verecek. Everton'ın 10 milyon euro'luk teklifini 5 daha artırırsa satışına onay çıkabilir.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
everton oğuzhan özyakup Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
150 milyondan 10 milyonamı düştü bu karakter fakiri.
Sat gitsin arkadaş yaa! 10 değil 7-8 bile verseler sat. İkinci yarı doğru düzgün oynasaydı şimdi ya şampiyonluk potasında olur ya da şampiyonlar ligi kesinleşmiş olurdu. Mevcut kadroda geniş çaplı değişiklik yapmadığın sürece sonuç alamazsın. Radikal değişiklikler şart!
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