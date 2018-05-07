Everton'dan Oğuzhan Özyakup'a 10 milyon euro!

Beşiktaş'ın art arda kazandığı 2 şampiyonlukta kritik önemi olan bu sezon ise eski günlerini aratan Oğuzhan Özyakup'un İngiltere'de piyasası hala çok yüksek. Kartal'ın orta sahasındaki yıldızına Everton'ın kanca attığı öğrenildi.

Devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katan ve Beşiktaş ile bu transfer sırasında yakın ilişkiler kuran Premier Lig temsilcisi, Oğuzhan için de bastırmaya başladı.

Everton'ın bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş kadrosunda tutmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup ile ilgili kararı vermedi. Karar Şenol Güneş'e bırakılacak.

Deneyimli çalıştırıcının vereceği rapora göre yönetim de Oğuzhan hakkındaki kararını verecek. Everton'ın 10 milyon euro'luk teklifini 5 daha artırırsa satışına onay çıkabilir.

(Fotomaç)

