Everton'dan Zaha için yeni teklif: 70 milyon Euro + James McCarthy + Cenk Tosun

Everton'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Everton, Crystal Palace'a 70 milyon euro, James McCarthy ve Cenk Tosun'u önerdi. Merseyside ekibi, daha önce McCarthy ve Cenk Tosun ile birlikte 61 milyon euro teklif etmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Haberde, Everton, Crystal Palace'ta haftada 130 bin Sterlin kazanan Fildişili oyuncuya cazip bir sözleşme önermeye hazırlandığı belirtildi. 26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon Palace formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol ve 10 asist ile oynadı.

