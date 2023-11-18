Everton'ın puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea'nin küme düşürülmesi gündeme geldi!

Manchester City ve Chelsea'nin transfer harcamaları sebebiyle ligden atılabileceği ifade ediliyor. İngiltere'de gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası gözler İngiltere Federasyonuna çevrildi.

EVERTON'IN 10 PUANI SİLİNDİ

İngiltere'de Everton'a finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası verilmişti.

KÜME DÜŞÜRÜLME TEHLİKESİ

İngiliz basınında bugün yer alan haberde; Manchester City ve Chelsea'nin küme düşme tehlikesi altında olduğu vurgulandı. Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla suçlandığı hatırlatılırken, Chelsea'nin ise Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili başının dertte olduğu ifade edildi.

CITY VE CHELSEA'NİN İŞİ DAHA ZOR

Everton, son 5 yılda izin verilen rakamdan 24 milyon pound daha fazla harcama yaptığı için 10 puan silme cezası almıştı. Manchester City ve Chelsea'nin suçlandığı konuların daha ağır olduğu ve iki takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

"KÜME DÜŞME YAPTIRIMI POTANSİYELİ YÜKSEK"

Stefan Borson'un açıklamaları şöyle: "Everton'a verilen 10 puan silme cezası FFP ihlali için çok ağır. Manchester City ve Chelsea'ye yapılan suçlamalar kabul edilirse küme düşme yaptırımı potansiyeli yüksek."





