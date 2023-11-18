SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Everton'ın puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea'nin küme düşürülmesi gündeme geldi!

Everton'ın puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea'nin küme düşürülmesi gündeme geldi!

18.11.2023 15:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Ligi'nde deprem etkisi yaratan kararlar alınıyor. Everton'ın aldığı 10 puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea'nin küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Manchester City ve Chelsea'nin transfer harcamaları sebebiyle ligden atılabileceği ifade ediliyor. İngiltere'de gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası gözler İngiltere Federasyonuna çevrildi.

EVERTON'IN 10 PUANI SİLİNDİ

3827303-77778988-2560-1440

İngiltere'de Everton'a finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası verilmişti.

KÜME DÜŞÜRÜLME TEHLİKESİ

0_GettyImages-1791270804

İngiliz basınında bugün yer alan haberde; Manchester City ve Chelsea'nin küme düşme tehlikesi altında olduğu vurgulandı. Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla suçlandığı hatırlatılırken, Chelsea'nin ise Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili başının dertte olduğu ifade edildi.

CITY VE CHELSEA'NİN İŞİ DAHA ZOR

1699814127-2023-11-12T181819Z_1415994245_UP1EJBC1EUHUT_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-MCI-REPORT-750x540

Everton, son 5 yılda izin verilen rakamdan 24 milyon pound daha fazla harcama yaptığı için 10 puan silme cezası almıştı. Manchester City ve Chelsea'nin suçlandığı konuların daha ağır olduğu ve iki takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

"KÜME DÜŞME YAPTIRIMI POTANSİYELİ YÜKSEK"

2023-11-12T173742Z_1278477134_UP1EJBC1CYRTP_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-MCI-REPORT-1536x1069

Stefan Borson'un açıklamaları şöyle: "Everton'a verilen 10 puan silme cezası FFP ihlali için çok ağır. Manchester City ve Chelsea'ye yapılan suçlamalar kabul edilirse küme düşme yaptırımı potansiyeli yüksek."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan kulübü Zaha için gemileri yaktı geliyor...Suudi Arabistan kulübü Zaha için gemileri yaktı geliyor...
Esfane sporcu Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldıEsfane sporcu Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı
''Çağdaş Atan'a hakkımı helal etmiyorum''''Çağdaş Atan'a hakkımı helal etmiyorum''
Anahtar Kelimeler:
Chelsea manchester city atan ligi de ligde haber son
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

'Bu bedel ödenecek' deyip duyurdu! '2 bini aşkın avukatla şikayet edeceğiz'

'Bu bedel ödenecek' deyip duyurdu! '2 bini aşkın avukatla şikayet edeceğiz'

Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber geldi!

Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber geldi!

Manchester City ve Chelsea'nin küme düşürülmesi gündeme geldi!

Manchester City ve Chelsea'nin küme düşürülmesi gündeme geldi!

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

Marcao'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!

Marcao'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.