Everton Moise Kean ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 19 yaşındaki Kean'i alarak hücum hattını zenginleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Everton ile Juventus, Fildişi Sahili asıllı İtalyan milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Kean ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Juventus'ta başlayan Kean'in bonservis bedeli açıklanmadı ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon avroya gerçekleştiğini ileri sürdü.
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