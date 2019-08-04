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Everton Moise Kean ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalyan forvet Moise Kean'i Juventus'tan transfer etti.

Everton Moise Kean ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 19 yaşındaki Kean'i alarak hücum hattını zenginleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Everton ile Juventus, Fildişi Sahili asıllı İtalyan milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Kean ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Juventus'ta başlayan Kean'in bonservis bedeli açıklanmadı ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon avroya gerçekleştiğini ileri sürdü.

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everton Moise Kean

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