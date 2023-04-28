Everton Newcastle United maçına Alexander Isak damgası! Öyle şeyler yaptı ki, izleyenleri adeta büyüledi

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, ligin 33. haftasında deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün kaydedildiği mücadelede konuk ekip rakibini 4-1 ile mağlup ederken, Newcastle United'ın Real Sociedad'dan 70 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı İsveçli golcüsü Alexander Isak geceye adeta damga vurdu.

HAYRAN BIRAKTI

23 yaşındaki yıldız oyuncu karşılaşmada gösterdiği performansın yanı sıra, oyunun son bölümünde yaptıklarıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

RAKİPLERİNİ BİR BİR GEÇTİ VE...

Dakikalar 81'i gösterirken, sol kanattan müthiş bir dribbling ile rakiplerini bir bir çalımlayarak ceza sahasına giren Isak yaptığı müthiş asistle skoru 4-1'e getirtmeyi başardı.

TARAFTARDAN BÜYÜK ALKIŞ

Çalımlarıyla Ben Godfrey, Michael Keane ve Idrissa Gueye'nin adeta başını döndüren Isak, taraftarlardan da alkış aldı.

İŞTE O ANLAR...

