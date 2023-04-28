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Everton Newcastle United maçına Alexander Isak damgası! Öyle şeyler yaptı ki, izleyenleri adeta büyüledi

28.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Newcastle United ligin 33. haftasında karşılaştığı Everton'ı 4-1 ile geçerken, karşılaşmaya genç yıldız Alexander Isak damga vurdu. Özellikle oyunun 81. dakikasında yaşanan bir pozisyon izleyenleri adeta büyüledi. İşte detaylar...

Everton Newcastle United maçına Alexander Isak damgası! Öyle şeyler yaptı ki, izleyenleri adeta büyüledi
Alexander Isak

Alexander Isak

İSÇ İsveç
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Newcastle United
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Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, ligin 33. haftasında deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün kaydedildiği mücadelede konuk ekip rakibini 4-1 ile mağlup ederken, Newcastle United'ın Real Sociedad'dan 70 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı İsveçli golcüsü Alexander Isak geceye adeta damga vurdu.

HAYRAN BIRAKTI

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23 yaşındaki yıldız oyuncu karşılaşmada gösterdiği performansın yanı sıra, oyunun son bölümünde yaptıklarıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

RAKİPLERİNİ BİR BİR GEÇTİ VE...

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Dakikalar 81'i gösterirken, sol kanattan müthiş bir dribbling ile rakiplerini bir bir çalımlayarak ceza sahasına giren Isak yaptığı müthiş asistle skoru 4-1'e getirtmeyi başardı.

TARAFTARDAN BÜYÜK ALKIŞ

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Çalımlarıyla Ben Godfrey, Michael Keane ve Idrissa Gueye'nin adeta başını döndüren Isak, taraftarlardan da alkış aldı.

İŞTE O ANLAR...

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