Everton Sam Allardyce'ın yerine Marco Silva'yı getirmeyi planlıyor

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da Sam Allardyce'ın alternatifi belirlendi. Premier Lig ekiplerinden Everton, Allardyce ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Everton yönetimi, Allardyce ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı ve bu gelişme hafta bitmeden resmi olarak duyurulacak.

Haberde; Everton'ın ilk alternatifinin sezon başında Watdord'u çalıştıran ve Ocak ayında görevinden ayrılan Marco Silva'nın olduğu belirtildi.

Teknik adamlık kariyerine Estoril'de başlayan Portekizli 40 yaşındaki teknik direktör, Sporting, Olympiakos, Hull City ve Watford gibi takımları çalıştırdı.



TARAFTARLAR ISLIKLADI

Premier Lig'de Everton taraftarları, Southampton maçında Allardyce'ı ıslıklayarak protesto etmişti.

Premier Lig'de 38 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyet alan Everton, ligi 8. sırada tamamladı.

(Sporx)

