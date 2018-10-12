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Everton Samir Nasri'yi transfer etmek istiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

Bir dönem Antalyaspor forması da giyen Samir Nasri, İngiltere'ye geri dönüyor! Yasaklı madde kullanma suçundan 18 ay men cezası alan Samir Nasri, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton yolunda...

Everton Samir Nasri'yi transfer etmek istiyor

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen ve vücudunda yasaklı madde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay sahalardan men cezası alan Samir Nasri'yi, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton transfer etmek istiyor.

Nasri, Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra UEFA Temyiz Kurulu tarafından 18 aylık men cezasına çarptırılmıştı.

Ocak 2019'da cezası sona erecek Fransız oyuncu bu tarihten itibaren yeniden yeşil sahalara geri dönebilecek.

Premier Lig'de daha önce Arsenal ve Manchester City formaları giyen Nasri'nin City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Samir Nasri everton

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