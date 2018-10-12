Everton Samir Nasri'yi transfer etmek istiyor

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen ve vücudunda yasaklı madde bulunduğu gerekçesiyle 18 ay sahalardan men cezası alan Samir Nasri'yi, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton transfer etmek istiyor.

Nasri, Akdeniz ekibinden ayrıldıktan sonra UEFA Temyiz Kurulu tarafından 18 aylık men cezasına çarptırılmıştı.

Ocak 2019'da cezası sona erecek Fransız oyuncu bu tarihten itibaren yeniden yeşil sahalara geri dönebilecek.

Premier Lig'de daha önce Arsenal ve Manchester City formaları giyen Nasri'nin City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.

(Milliyet)

