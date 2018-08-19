Eveton'da Richarlison’un vurduğu gol oluyor

İngiltere’de yaz transfer sezonunda Watford’dan 39 milyon 200 bin Euro bedelle Everton’a transfer olan 21 yaşındaki Richarlison, forma giydiği Wolverhampton ve Southampton karşılaşmalarında rakip kaleye yolladığı 3 şutta da skor üretmeyi başardı. Brezilyalı yıldızın Wolwerhampton'a attığı ikinci golün asistini Cenk Tosun yaptı.

Portekizli hoca Marco Silva’nın güvenip formayı verdiği 1997 doğumlu genç yetenek, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 41 maça çıkarken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

