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Eveton'da Richarlison’un vurduğu gol oluyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig’de ikinci hafta karşılaşmaları oynanırken Eveton’un yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Richarlison çıktığı 2 karşılaşmada kaleye gönderdiği 3 şutu ağlarla buluştu.

Eveton'da Richarlison’un vurduğu gol oluyor

İngiltere’de yaz transfer sezonunda Watford’dan 39 milyon 200 bin Euro bedelle Everton’a transfer olan 21 yaşındaki Richarlison, forma giydiği Wolverhampton ve Southampton karşılaşmalarında rakip kaleye yolladığı 3 şutta da skor üretmeyi başardı. Brezilyalı yıldızın Wolwerhampton'a attığı ikinci golün asistini Cenk Tosun yaptı.

Portekizli hoca Marco Silva’nın güvenip formayı verdiği 1997 doğumlu genç yetenek, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 41 maça çıkarken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Eveton Richarlison

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