Evi kumarhaneye çevirmişler

Aydın’ın Efeler ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir eve kumar baskını yapıldı. Evin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adresi takibe alarak evde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından adrese yapılan baskında kumarhaneye çevrilen evde bulunan 11 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi ve yer temini yapan E.S. gözaltına alınırken, kumar malzemelerine de el konuldu. Baskının ardından 11 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamak suçlarından toplamda 22 bin 820 TL para cezası uygulanırken, şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı.

