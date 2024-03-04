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Evi yanan aileye yardım eli

İHA İHA
04.03.2024 11:53
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Sanayi Mahallesi’nde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen ev, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın desteğiyle yeniden sıcak bir yuvaya dönüştü.

Evi yanan aileye yardım eli

Samsun’un Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, sosyal yardımlara devam ediyor. Başkan Togar yönetiminde Tekkeköy Belediyesi, 10 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara her alanda desteğini sürdürüyor. Prefabrik ev, konteyner ve tadilat destekleri de bu alanda öne çıkan çalışmalardan bir tanesi olarak göze çarpıyor.

Tekkeköy Belediyesi 10 yılda bin 76 vatandaşa sosyal yardım konusunda el uzattı. Kıllı ailesi de el uzatılan desteklerin hayatlarına dokunduğu ailelerden birisi oldu. Sanayi Mahallesi’nde yaşayan ailenin çıkan yangında evleri büyük bir hasara uğramıştı. Başkan Togar’ın destekleriyle aileye yeniden sıcak bir yuva kuruldu. Hasara uğramış evlerine tadilat yapılarak yeni bir eve dönüştürüldü.

“HALKIMIZIN HER BİR FERDİNİ AİLEMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Dün bu aileyi ziyaret eden Başkan Togar hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Halkımızın her bir ferdini ailemiz olarak görüyor ve onların her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Süleyman Kıllı kardeşimiz ve ailesinin sil baştan yaptığımız sıcacık evlerinde huzur içinde güle güle oturmasını diliyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

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