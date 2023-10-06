Evin içerisindeki motosikletin hikayesini duyan şaşırıyor

Motosikletinin yediemin otoparkına çekilmesini kabul etmeyen ve evin içerisinde muhafaza eden Kerki, motosikletin resmi olarak kendisine teslim edilmesini bekliyor.

Elazığ’da yaşayan Rıfat Kerki, geçen sene 35 bin lira borç ederek motosiklet aldı. Kerki’nin motosikleti, 17 Nisan’da Sürsürü Mahallesi’nde çalındı. Motosikletini 2 ay sonra Sanayi Mahallesi’nde gören ve tanıyan Kerki, polise haber verdi. Motosiklete bakan Kerki, şasi numarasının spiralle kazandığını, kısa devre yapmak için anahtarının söküldüğünü, benzin kapanının kırıldığını ve üzerinde birçok değişiklik yapıldığını fark etti. Şasi numarası silindiği için polis ekipleri, motosikleti yediemin otoparkına çekmek için işlem yaptı. Motosikletinin otoparka çekilmesini istemeyen Kerki, otopark tutanağını alarak motosikleti evine götürdü. Tekrar çalınma riskine rağmen motosikleti evin içerisine kadar koyan Kerki, resmi olarak motosikleti alamadığı için trafiğe çıkamıyor, satamıyor veya tamirini yaptıramıyor. Halen kullanamadığı motosikletin borcunu ödeyen ve bulduğuna sevinemeyen Kerki, elinde ruhsatı, garanti belgesi ve tutanakları ile yetkililerden yardım bekliyor. Motosikletin evin içerisinde günlük yer değiştirdiğini dile getiren Kerki, “Yatak odasına ve oturma odasına koyuyorum. Eşim diyor başka yere koy. Evin içerisi sanayiye döndü. Ne yapacağız bilmiyorum” dedi.

"MOTOSİKLETİ KULLANAMIYORUM, SATAMIYORUM, TAMİRAT YAPAMIYORUM"



Motosikletini borçla aldığını belirten Rıfat Kerki, “Şu anda halen taksitlerini ödemekteyim. Nisan’ın 17’sinde Sürsürü Mahallesi’nde çalındı. 2 ay sonra motosikletimi Sanayi Mahallesi Santral Caddesi’nde buldum ve polise yakalattırdım. Motosikletin şasi numarasını sildikleri ve sağında solunda değişiklik yaptıkları için yediemin otoparkı olarak bana teslim ettiler. Motosikleti kullanamıyorum, satamıyorum, tamirat yapamıyorum. Motosikletimle köylere gidip ot biçiyor, taş topluyor ve geçimimi sağlıyordum. Şu anda mağdurum. Bu motosiklet ile ben evimi geçindirmekteyim. Yetkililerin bana yardımcı olmasını ve motosikletimin bana teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu.

"EVİN İÇERİSİ SANAYİYE DÖNDÜ"

Motosikleti evin içerisinde muhafaza ettiğini aktaran Kerki, "Bazen mutfağa, yatak odasına ve koyuyorum. Bazen salona ve kilere çekiyorum. Dışarı çıkarsam tekrar çalacaklar. İçerde benzin kokusundan mahvolduk. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Motosiklet burada böyle emaneten duruyor. Motosikletimin tüm evrakları vardır. Garanti belgesi ve ruhsatı var. Taksit ödüyorum ama binemiyorum. Hiçbir işlem yapamıyorum evin ortasında kaldı. Trafikte kullanamıyorum. Dışarı çıksam polis yakalayacak. Şasi numarasını spiralle komple silmişler. Plakayı atmışlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Motosiklet evin içerisinde günlük yer değiştiriyor. Yatak odasına ve oturma odasına koyuyorum. Eşim diyor başka yere koy. Evin içerisi sanayiye döndü. Ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

