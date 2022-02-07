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Evinde bebek gibi baktığı yaralı karacayı Doğa Koruma ekiplerine teslim etti

07.02.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde bebek gibi baktığı yaralı karacayı Doğa Koruma ekiplerine teslim etti

Bartın'da dere kenarında bulduğu yaralı karacayı kucağına alıp evine götüren vatandaş, bebek gibi ihtimam gösterdiği hayvanın yaralı bacağını sardı, sobanın kenarında ısıttı, daha sonra çağırdığı Doğa Koruma ekiplerine teslim etti.

Turanlar köyünde yaşayan Sami Erdoğan, evinin önünde gördüğü kan izlerini takip edince, dere kenarında yaralı bir karacayla karşılaştı. Karacayı kucağına alan Erdoğan, evine kadar taşıdı.

Köpeklerin saldırısına uğradığı için yaralandığı anlaşılan karacanın bacağını saran ve sobanın yanında ısıtan Erdoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayarak bilgi verdi.

Erdoğan, ekipler gelene kadar başından bir an olsun ayrılmadığı karacayı bir bebek gibi besleyip sevdi.

Ekiplerin teslim aldığı karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Erdoğan'ın karaca ile çekip sosyal medyada paylaştığı video ise büyük beğeni aldı.

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