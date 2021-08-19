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Evinde el emeği ile üretim yapanlara İş Bankası'ndan özel "İlk Ticarim Hesabı"

19.08.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde el emeği ile üretim yapanlara İş Bankası'ndan özel "İlk Ticarim Hesabı"

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, evinde el emeği ile ürettiği ürünleri ayrı bir iş yeri açmaksızın dijital mecralarda satanlara sağlanan vergi avantajından müşterilerinin faydalanmaları için "İlk Ticarim Hesabı"nı hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "İlk Ticarim Hesabı" ile vergi ödemeleri de otomatik gerçekleştiriliyor.

Türkiye İş Bankası şubelerinden kolayca açılabilen İş Bankası "İlk Ticarim Hesabı"na ürün satışı ile ilgili gelen havale ve EFT bedellerinden işlem anında Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen indirimli oranlarda vergi kesintisi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Vergi tutarları, izleyen ayda İş Bankası tarafından müşterileri adına vergi dairesine aktarılıyor. Bu konuda öngörülen vergi indirimlerinden yararlanabilmek için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açtırılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.

Sosyal medya platformlarını el emeği ile üretilen ürünlerin satışında önemli bir mecra olarak gören İş Bankası, geliştirdiği "İlk Ticarim Hesabı" ile vergi ödemelerinin otomatik gerçekleştirilmesini sağlıyor. Müşteriler, yapılan vergi kesintilerini hesap özetlerinden takip edebiliyor.

Tahsilatlarını kartlı olarak gerçekleştirmek isteyenler ise "İlk Ticarim Hesabı" açılışları sırasında İş Bankası şubeleri aracılığıyla bankanın iştiraki olan MOKA Ödeme Kuruluşu AŞ'ye başvurarak POS da alabiliyor ve tahsilatlarını tek bir nokta üzerinden birden fazla bankanın taksit programlarına erişim sağlayacak şekilde kartla da yapabiliyor.

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