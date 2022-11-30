YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

30.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde evinin odasına kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde B.Ş.U'nun evinin bir odasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki yetiştirme kabini, renkli led lamba, termometre, nem düzenleyici, fan, pH ölçer, bitki hormon ilacı ile 2 kilo 200 gram esrar, 25 saksıda ekili kenevir bitkisi, av tüfeği, silaha ait 2 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.Ş.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandıKırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Kütahya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduKütahya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölüKahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli uyuşturucu hint keneviri

Kırklareli Namaz Vakitleri 30 Kasım Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:10
Öğle
13:05
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:15
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.