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Evinde oturduğu sırada içeri giren şüpheli tarafından vurularak ağır yaralandı

11.08.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 25 yaşındaki genç, evine giren kimliği belirsiz kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Evinde oturduğu sırada içeri giren şüpheli tarafından vurularak ağır yaralandı

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali T. (25) evinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi içeri girdi. İçeri giren şüpheli Ali T.’yi tabanca ile kasığından vurarak hızla olay yerinden kaçtı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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