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Evinde yakaladığı adamı öldürmüştü, tutuklandı

29.08.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de evinde eşiyle ile yakaladığı adamı tabanca ile öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde yakaladığı adamı öldürmüştü, tutuklandı

Kaletepe Mahallesi 1036. Sokak’taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki evine gelen İ.Y., karısının sevgilisi olduğunu düşündüğü Ahmet B’yi (43) tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun 4 yerinden vurulan Ahmet B’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet B’nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kendi isteği ile polise teslim olan 2 çocuk babası zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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