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Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

BURSA HABERLERİ  | 18.02.2020 03:08 | Son Güncelleme

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesindeki bir binada oturan Erhan Ç. (31) alt komşusu Emre Şahin'i (26) telefon ederek evine çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında çıkan kavgada, Erhan Ç, Emre Şahin'i silahla başından vurdu.

Erhan Ç'nin babası silah sesinin duyulması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Erhan Ç. de olayda kullandığı silahla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

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Cinayet Gemlik

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