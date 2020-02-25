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Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

EDİRNE HABERLERİ  | 25.02.2020 20:53 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir şahıs, banyoda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir şahıs, banyoda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Kocasını kanlar içinde bulan kadın sinir krizi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kantarcı Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır bulunduğu İstanbul’dan evine dönen A.E., kocası R.E’yi banyoda kanlar içinde görünce çığlık çığlığa kendisini dışarı attı. A.E’nin durumu komşularına anlatması üzerine, polis ekiplerine haber verildi. İhbarın alınması üzerine ise bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin evde yaptığı incelemeler sonucu öldüğü belirlenen R.E’nin banyoda, koltuk altından vurulmuş olduğunu tespit etti. R.E’nin cansız bedeni Keşan Belediyesi cenaze aracı ile Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sinir krizi geçiren A.E. de sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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