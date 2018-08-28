MAGAZİN

Evine yılan giren Seren Serengil 'Artık nazara inanıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yaşar İpek ile hayatını birleştiren Seren Serengil'in Bodrum'daki villasına yılan girdi. Serengil, "Nazara ve büyüye inanmaya başladım" diyerek dua istedi.

Evine yılan giren Seren Serengil 'Artık nazara inanıyorum'

Yaşar İpek ile evliliği uzun süre konuşulan Seren Serengil, sosyal medya hesabından nazara geldiğini ve evine yılan girdiğini söyledi. Serengil, "Nazara ve büyüye inanmazdım ama artık inanmaya başladım" notuyla villasına giren yılanın fotoğrafını paylaştı.

VİLLASINA YILAN GİRDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden ilk sırayı kimseye kaptırmayan Seren Serengil, eşi Yaşar İpek ve köpekleri ile villasından her anını takipçileriyle paylaşıyor. Seren Serengil, rutinleşen paylaşımlarına bugün de devam etti. Serengil, eşi Yaşar İpek'le kahvaltı yapmak için villasından ayrıldı. Villalarına geri dönen çift, yılan korkusuyla karşı karşıya kaldı.

Seren Serengil 2

"NAZARA ARTIK İNANIYORUM"
Seren Serengil, villasında yılan arama çalışmasını instagram hesabından, Nazara inanmazdım ama artık inanıyorum" notuyla paylaşım yaptı. Yılanın bulunmasıyla rahat nefes alan Seren Serengil, bulunan yılanı da paylaşmayı ihmal etmedi. Serengil, sevenlerinden dua da istedi.

Seren Serengil 3

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Sevda Demirel, Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olacak!Sevda Demirel, Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olacak!
Tarkan'ın hayat hikayesi film oluyor!Tarkan'ın hayat hikayesi film oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Rusya lideri Putin'den orduya darbe: 15 generali açıklama yapmadan görevden aldı

Rusya lideri Putin'den orduya darbe: 15 generali açıklama yapmadan görevden aldı

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hande Subaşı sörfçülere taş çıkarttı!

Hande Subaşı sörfçülere taş çıkarttı!

Murat Kekilli: 'Huzuru yaylada ve köyde buldum'

Murat Kekilli: 'Huzuru yaylada ve köyde buldum'

Sevda Demirel, Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olacak!

Sevda Demirel, Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olacak!

Tarkan'ın hayat hikayesi film oluyor!

Tarkan'ın hayat hikayesi film oluyor!

Demet Akalın: 'Işın Karaca bence hamile'

Demet Akalın: 'Işın Karaca bence hamile'

Taner Turan ile Nebahat Nalan Höke evleniyor

Taner Turan ile Nebahat Nalan Höke evleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.