MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evinin 5. katından atlayan fenomen Kübra Aykut Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Haberi alınca hastaneye koştular

Evinin 5. katından atlayan fenomen Kübra Aykut Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Haberi alınca hastaneye koştular

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.09.2024 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce kendi kendine evlenerek adından söz ettiren Kübra Aykut evinin penceresinden atlayarak intihar etti. İntihar mektubu da bırakan Kübra Aykut'un sevgilisi Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Acı haberi alan Dilan ve Engin Polat çifti hastaneye koştu.

Evinin 5. katından atlayan fenomen Kübra Aykut Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Haberi alınca hastaneye koştular

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktı.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.

1

EkolTV'nin haberine göre; Hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi de tanıdık çıktı. Aykut'un bir süredir Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile beraber olduğu öğrenildi.

Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı

Acı haberi alan Dilan ve Engin Polat çifti hastaneye koştu.

ıyuıyı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kübra Aykut
En Çok Okunan Haberler
Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı

Ünlü fenomen intihar etti! Geriye mektup ve şifre bıraktı

Bununla mı tatmin oluyorsunuz?

Bununla mı tatmin oluyorsunuz?

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü!

Kanser hastalığı metastaz yapan şarkıcı Şimal'den üzen paylaşım! Saçlarını kazıttı

Kanser hastalığı metastaz yapan şarkıcı Şimal'den üzen paylaşım! Saçlarını kazıttı

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor!

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu şov devam ediyor!

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

28 yaşındaki kadın İspanyolca öğretmeni 14 yaşındaki öğrencisini evine götürüp defalarca taciz etti! Çıldırtan savunma...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.