Evinin bahçesini atık malzemelerle "hobi atölyesi"ne çevirdi

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan Feride Tombak, evinin bahçesinde atık malzemeleri değerlendirerek aksesuara dönüştürüyor.

Sumbas Kaymakamlığında işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Tombak, ineklerini sattıktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için atık malzemeleri yeniden işlevsel hale getirmeye karar verdi.

İlk etapta evinin bahçe duvarlarını boyayan Tombak, daha sonra kullanılmayan çizme, soba kovası, araç lastikleri ve çalı süpürgelerini topladı.

Tombak, topladığı atıkları evinin bahçesinde kesip boyayarak onlardan süs eşyası yapmaya başladı.

- "Boş durmaktansa böyle bir şeyle uğraşmak iyi geldi"

Evinin bahçesi adeta atölyeyi andıran Tombak, AA muhabirine, ineklerini satmasının ardından atık malzemelerden eşya üretme fikrinin aklına geldiğini söyledi.

Kendi çevresi ve tanıdıklarından topladığı malzemeleri eve getirerek farklı eşyalar yaptığını anlatan Tombak, şöyle devam etti:

"Boş durmaktansa böyle bir şeyle uğraşmak daha iyi geldi. Örneğin, çiçeklerimi tavuklar yiyordu. Onları naylon çizmelere ektim ve pervaza bağladım. Atılacak soba kovalarını değerlendirdim, içlerine çiçek ektim. Böyle şeyler yapmak insana huzur veriyor, psikolojisini düzeltiyor."

Tombak, yaptığı işle hem atıkları değerlendirdiğini hem de çok güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Yaptığı süs eşyalarını satmadığını dile getiren Tombak, "Bana çok talep geliyor ama ben parasıyla hiçbir şey yapmıyorum. Bu benim hobim. Kullandığım eşyaları akrabaların, tanıdıkların evlerinden, çevreden buluyorum. Çöpe gitmesinler diye de değerlendiriyorum." diye konuştu.

