Evinin bodrumunu "müzik atölyesi"ne dönüştürdü

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta dedesinin izni olmadığı için heves ettiği kemençeyi uzun yıllar çalamayan Hikmet Yılmaz, nota bilgisi olmadan kullanmayı ve hiçbir yardım almadan yapımını öğrendiği kabak kemane ve kemençenin üretimini atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında sürdürüyor.

Çaydamar Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk ve 2 torun sahibi Hikmet Yılmaz (60), çocukluk ve gençlik yıllarında merak ettiği kemençeyi dedesinin izni olmadığı için kullanamadı.

Dedesinin vefatının ardından zamanını değerlendirmek için kemençe ve kabak kemane yapmaya ve kullanmaya çalışan Yılmaz, zaman içerisinde kendisini geliştirerek bu enstrümanların üretimine başladı.

Atölyeye çevirdiği evinin bodrum katındaki 6 metrekarelik alanda 2005 yılında emekli olduktan sonra çalışmalarına hız veren Yılmaz, burada ardıç, erik, dut gibi ağaçlardan kemençenin yanı sıra su kabağından kabak kemane, ağaç malzemelerinden çeşitli hediyelik eşyalar ile baston üretmeye devam etti.

Şimdilerde yaptığı enstrümanlar talep gören Yılmaz, "yaparken ve çalarken huzur buluyorum" dediği enstrümanların üretimine ömrünün sonuna kadar devam etmek istiyor.