Evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinin çatısında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çaylı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin çatısında kesilmiş varil içerisinde boyları 5 ila 80 santimetreye ulaşan Hint keneviriyle karşılaştı.

Evde ayrıca bir miktar kenevir bitkisinin tohumu ile esrar maddesi içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Ekipler, 244 kök Hint kenevirini söküp şüpheli A.U.Ö'yü (29) gözaltına aldı.

