Mynet Trend

Evinin önünde gördü, büyük şok yaşadı! Ayakları kesilmiş...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Karabük'te ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kayabaşı Mahallesi Barbaros Caddesi’nde sabah saatlerinde camiye gitmek için çıkan Yunus Yavuz, evinin önünde ayakları olmayan kediyi görüp, eşine haber verdi. Hatice Yavuz da komşularına bildirdi. Mahalle sakinleri, ayakları olmayan kedinin bir aracın altında kaldığını ya da köpeklerin saldırısına uğradığını düşünerek çevrede ayak aradı, ancak sonuç alınamadı. Bu defa da kediye işkence yapılarak ayaklarının kesilip atıldığını düşünen mahalleli, çöp konteynerleri ve ağaçlık alanları kontrol etti. Ancak yine herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurduKonya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. Vatandaşlar, durum hakkında belediyeye de haber verdi.

"ÇOK KORKTUM, YEMEK BİLE YİYEMEDİM"

Hatice Yavuz, "Eşim, camiye giderken görmüş. Acaba bizim kedi yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm" dedi. (DHA)

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladıBaraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı
Korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düştü Korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük kedi ölü kedi

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı

Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı

Esenyurt'ta bakıcı kadın metrelerce yükselikten aşağıya düştü

Korkunç olay! Metrelerce yükseklikten düştü

Sultanbeyli'de öğrenci sınıfın penceresinden aşağıya atladı

Okulda panik anları! Sınıfın penceresine çıktı sonrası korkunç

Tekirdağ'da 6.kattan düşen bebek hayatını kaybetti!

Korkunç olay! Bir yaşındaki bebek 6. kattan düştü

Yunanistan sınırında 5 kaçak göçmen yaralı halde bulundu

Yunanistan sınırında kanlar içerisinde bulundular!

Marmaris'te eylül ayında plajlar doldu taştı!

Marmaris'te plajlar doldu taştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.