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Evinizi mis gibi portakal kokusu saracak: Portakallı irmik topları tarifi!

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canınız hafif bir tatlı istiyor ancak çok zahmete girmek istemiyorsanız sizleri buraya alalım. Hazır portakal mevsimindeyken sizlere yapımı oldukça kolay portakallı irmik topçukları tarifi veriyoruz. Hem lezzeti hem zahmetsiz hazırlanışıyla bu tarifi çok seveceksiniz. İşte ağzınıza attığınız anda sizi portakal bahçelerine götürecek portakallı irmik topu tarifi!

Evinizi mis gibi portakal kokusu saracak: Portakallı irmik topları tarifi!

Kış mevsiminin favori meyvelerinden portakal, tatlı tariflerinin içerisine bile girebiliyor. Kokusu ve lezzetiyle büyüleyen portakal bu tarifimizde irmikle güçlerini birleştirecek ve ferahlığını yumuşak topçuklar halinde damaklarınıza sunacak. Lafı fazla dolandırmadan lezzetli topçuklarımızın tarifini sizlere sunalım. İşte pratik ve lezzetli portakallı irmik topları tarifi!

PORTAKALLI İRMİK TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı süt

  • 1 çay bardağı portakal suyu

  • 6 yemek kaşığı toz şeker

  • 6 yemek kaşığı irmik

  • Yarım paket toz kremşanti

  • Büyük bir portakalın rendelenmiş kabuğu

  • Hindistan cevizi

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

  • Bonibon

  • Antep fıstığı

  • Fındık

HAZIRLANIŞI

  • İlk iş olarak sütü tencereye boşaltın.

  • Üzerine geri kalan malzemelerden irmiği, toz şekeri, rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyin.

  • Süt koyulaşana ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıp portakal suyunu ekleyin.

  • Süt koyulaşıp muhallebi kıvamını alınca ocağın altını kapatın ve biraz ılıması için beklemeye alın.

  • Muhallebi ılık bir kıvama gelince yarım paket kremşantiyi muhallebinin üzerine dökün.

  • Üzerine kremşanti döktüğünüz muhallebiyi ellerinizle iyice yoğurun.

  • Sonraki aşama şekil vermek olacağı için muhallebi oda sıcaklığına gelince rahat şekil alabilmesi için dolaba kaldırın.

  • Yarım saat kadar dolapta beklettikten sonra muhallebiyi şekillendirmek için dışarı çıkarın.

  • Elinize yapışmaması için elinizi ıslatıp muhallebiden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

  • Bu parçaları ellerinizin arasında yuvarlayarak küçük topçuklar haline getirin.

  • Topçukları kenarda hazırda beklettiğiniz Hindistan cevizine güzelce bulayıp küçük renkli kağıt kalıplara dizerek bir servis tabağına sıralayın.

  • Servis tabağında son dokunuş için bekleyen lezzet toplarını üzerine dilerseniz antepfıstığı, dilerseniz bonibon, dilerseniz fındık ekleyip damağınıza uygun hale getirin.

  • Üzerini süslemek tamamen sizin zevkinize kalmış, dilediğiniz ürünü topların üzerine yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz her bir topçuğun üzerine renkli pasta süsleri ekleyebilir lezzet şöleninizi çeşitlendirebilirsiniz.

  • Son olarak enfes toplarını dolapta 1-2 saat kadar dinlendirin.

  • Yapımı oldukça pratik portakallı irmik topçuklarınız hazır! Afiyet olsun!

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