Evinizi mis gibi portakal kokusu saracak: Portakallı irmik topları tarifi!

Kış mevsiminin favori meyvelerinden portakal, tatlı tariflerinin içerisine bile girebiliyor. Kokusu ve lezzetiyle büyüleyen portakal bu tarifimizde irmikle güçlerini birleştirecek ve ferahlığını yumuşak topçuklar halinde damaklarınıza sunacak. Lafı fazla dolandırmadan lezzetli topçuklarımızın tarifini sizlere sunalım. İşte pratik ve lezzetli portakallı irmik topları tarifi!
MALZEMELER
2 su bardağı süt
1 çay bardağı portakal suyu
6 yemek kaşığı toz şeker
6 yemek kaşığı irmik
Yarım paket toz kremşanti
Büyük bir portakalın rendelenmiş kabuğu
ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN
Bonibon
Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
İlk iş olarak sütü tencereye boşaltın.
Üzerine geri kalan malzemelerden irmiği, toz şekeri, rendelenmiş portakal kabuklarını ekleyin.
Süt koyulaşana ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıp portakal suyunu ekleyin.
Süt koyulaşıp muhallebi kıvamını alınca ocağın altını kapatın ve biraz ılıması için beklemeye alın.
Muhallebi ılık bir kıvama gelince yarım paket kremşantiyi muhallebinin üzerine dökün.
Üzerine kremşanti döktüğünüz muhallebiyi ellerinizle iyice yoğurun.
Sonraki aşama şekil vermek olacağı için muhallebi oda sıcaklığına gelince rahat şekil alabilmesi için dolaba kaldırın.
Yarım saat kadar dolapta beklettikten sonra muhallebiyi şekillendirmek için dışarı çıkarın.
Elinize yapışmaması için elinizi ıslatıp muhallebiden ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Bu parçaları ellerinizin arasında yuvarlayarak küçük topçuklar haline getirin.
Topçukları kenarda hazırda beklettiğiniz Hindistan cevizine güzelce bulayıp küçük renkli kağıt kalıplara dizerek bir servis tabağına sıralayın.
Servis tabağında son dokunuş için bekleyen lezzet toplarını üzerine dilerseniz antepfıstığı, dilerseniz bonibon, dilerseniz fındık ekleyip damağınıza uygun hale getirin.
Üzerini süslemek tamamen sizin zevkinize kalmış, dilediğiniz ürünü topların üzerine yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz her bir topçuğun üzerine renkli pasta süsleri ekleyebilir lezzet şöleninizi çeşitlendirebilirsiniz.
Son olarak enfes toplarını dolapta 1-2 saat kadar dinlendirin.
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