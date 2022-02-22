Evinizi mis gibi portakal kokusu saracak: Portakallı irmik topları tarifi!

Kış mevsiminin favori meyvelerinden portakal, tatlı tariflerinin içerisine bile girebiliyor. Kokusu ve lezzetiyle büyüleyen portakal bu tarifimizde irmikle güçlerini birleştirecek ve ferahlığını yumuşak topçuklar halinde damaklarınıza sunacak. Lafı fazla dolandırmadan lezzetli topçuklarımızın tarifini sizlere sunalım. İşte pratik ve lezzetli portakallı irmik topları tarifi!

PORTAKALLI İRMİK TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı süt

1 çay bardağı portakal suyu

6 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı irmik

Yarım paket toz kremşanti

Büyük bir portakalın rendelenmiş kabuğu

Hindistan cevizi

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

Bonibon

Antep fıstığı

Fındık

HAZIRLANIŞI