Evinizin tesisatını bu hatayla mahvetmeyin! Uzmanlar açıkladı

Zeytinyağı, ayçiçek yağı veya diğer yemeklik yağlar yemek yaptıktan sonra artabiliyor. Ancak bu yağları lavaboya dökmek, zamanla tesisat sorunlarına neden olabiliyor.

Uzmanlar, yağların evlerdeki gider tıkanıklıklarının yaygın nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Sıvı halde gidere dökülen yağlar soğudukça katılaşarak boruların iç yüzeyine yapışıyor. Bu durum suyun akışını zorlaştırırken tıkanıklık riskini de artırıyor.

Uzmanlara göre kullanılmış yemek yağını atmanın en doğru yollarından biri, önce tamamen soğumasını beklemek ve ardından kapaklı bir şişeye veya kavanoza aktarmak. Kap sıkıca kapatıldıktan sonra yağ, yerel atık toplama kurallarına uygun şekilde çöpe atılabiliyor.

AZ MİKTARDAKİ YAĞ İÇİN KAĞIT HAVLU KULLANILABİLİR

Ev uzmanı Chris Houghton, tavada kalan az miktardaki yağın kağıt havluyla silinerek evsel atığa atılabileceğini belirtiyor.

Özellikle fritöz gibi cihazlarda biriken fazla miktardaki yağlar için ise farklı bir yöntem öneriliyor. Kullanılmış yağlar, kabul eden belediyelerin atık getirme merkezlerine teslim edilebiliyor. Bazı bölgelerde yemeklik atık yağlar geri dönüşüm amacıyla da toplanıyor.

Bu nedenle yağları atmadan önce belediyenin atık toplama ve geri dönüşüm uygulamalarını kontrol etmek önem taşıyor.

LAVABOYA DÖKÜLEN YAĞLAR DAHA BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR

Borularda biriken yağlar yalnızca evlerdeki tesisat sistemlerini etkilemiyor. Yağ tabakasına yemek artıkları ve diğer atıklar da yapışarak zamanla büyük tıkanıklıklar oluşturabiliyor.

Kanalizasyon sistemlerinde ıslak mendil ve diğer atıklarla birleşen yağlar, yağ kütleleri olarak bilinen büyük birikintilere dönüşebiliyor. Bu birikintiler kanalizasyon akışını engelleyerek atık suların evlere ve sokaklara geri taşmasına neden olabiliyor.

Başka bir uzman da kullanılmış yemek yağının kesinlikle lavaboya dökülmemesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, özellikle büyük miktarlardaki atık yağların uygun toplama noktalarına teslim edilmesini öneriyor.

Yemek sonrası tavada kalan yağı lavaboya dökmek yerine soğutup uygun bir kapta biriktirmek, hem tesisat sorunlarını önlemeye hem de atıkların doğru şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.