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Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Göztepe maç özeti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 32. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında gol sesi çıkmadı. Göztepe, sahasında ağırladığı rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada 5. sıraya yerleşme fırsatını kaçırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Göztepe maç özeti

Spor Toto Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyspor’u konuk eden Göztepe, kalabalık bir taraftar grubu önünde oynadığı maçta sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Ligi beşinci sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa’ya gitme umutlarını sürdürmek isteyen Göztepe, kümede kalması kesinleşen Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda baskılı bir futbol sergiledi ancak soyunma odasına 0-0’lık skorla gidildi. İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından 48 puana ulaşan Göztepe 6. sıraya yükselirken puanıı 40 yapan Evkur Yeni Malatyaspor ise haftayı 10. sırada kapatmayı başardı.

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Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe Göztepe Evkur yeni Malatyaspor

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